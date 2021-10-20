Bitcoin поднялся до исторического максимума и это не предел 20.10.2021, 16:11

Цена монеты выросла до 64 453 доллара.

За день рост составил 2,7%. Об этом пишет Bloomberg.

Предыдущий рекорд (64 804 долларов) был установлен 14 апреля. Затем Биткоин падал в цене, а рост возобновил в начале октября.

Сейчас рост валюты стимулирует выход первого биржевого фонда на Нью-Йоркскую биржу, который связан с Биткоином. Фонд ProShares Bitcoin Strategy будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Биржевой фонд Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares стал доступен инвесторам под тикером BITO. Напомним, что первый в США биткоин-ETF начал торговать на NYSE 19 октября. С доходом в около 1 млрд долларов, BITO стал вторым крупнейшим фондом по результатам первого дня на бирже после фонда BlackRock.

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