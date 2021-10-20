Александр Подрабинек о забастовке: Путь Лукашенко будет лежать прямо в Гаагу 3 20.10.2021, 16:45

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Александр Подрабинек

Фото: RFE/RL

Белорусы должны сказать твердое «нет».

Российский журналист и правозащитник Александр Подрабинек в эфире "Радио Свобода" высказался о забастовке в Беларуси:

– Страх – чувство понятное, законное. Но с другой стороны это тот субстрат, на котором произрастает диктаторская власть, тоталитарная власть. Они держатся страхом, они живут нашим страхом. Чем жестче репрессии, тем больше страх, тем крепче их позиция внутри страны. Единственный способ противостоять страху – это не бояться. Это довольно сложно и рискованно, но никогда свобода не давалась просто так людям ни в одной стране, всегда за это приходилось платить – это все должны понимать.

Что касается Беларуси сейчас конкретно, угроза забастовки – это действительно то, чего он боится. И это свидетельство того, что он боится того, что происходит внутри страны. Лукашенко забил, честно говоря, на то, что происходит на Западе, как Запад реагирует, тем более, что он не особо реагирует. Он демонстрирует Западу свою независимость, хочет – сажает, хочет – лишает гражданства, он будет делать, что угодно, ему все пока сходит с рук. А вот если это произойдет внутри Беларуси, вспышка протеста, скажем, всеобщая забастовка, которая, к сожалению, не получилась, когда к ней призывали год назад, если это произойдет, и общество скажет Лукашенко "нет" более решительно и более твердо, чем это происходило в августе прошлого года, то тогда его путь прямо лежит в Гаагу.

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