Режим угодил в ловушку, которую создал сам 20.10.2021, 17:07

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Фото: ТАСС

Сложилась патовая ситуация.

Президент российской нефтепроводной компании «Транснефть» Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что из-за огромных налогов и постоянных проверок белорусская «дочка» — «Запад-Транснефтепродукт» — стала убыточной, поэтому руководство российской компании готовится к ее закрытию, пишет сайт naviny.by.

Производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» осуществляет транзит светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт в направлении Украины и Латвии по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории трех областей Беларуси. Предприятие расположено в Мозыре Гомельской области.

История проблемы

Проблемы у белорусской «дочки» начались в феврале 2020 года, когда Лукашенко подписал указ № 9 «О налогообложении», увеличивший в три раза налог на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом нефти и нефтепродуктов по территории страны — с 18% до 50%. Кроме того, был введен экологический налог.

«Транснефть» тогда заявила, что повышение налоговой ставки является дискриминационным шагом, так как под его действие попадает только российская компания, потому что вторая компания, на которую распространяется указ — ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в любом случае передает всю свою прибыль в госбюджет.

Более того, различные госорганы начали кошмарить предприятие проверками — в прошлом году они отправили оператору более 150 запросов (в пять раз больше, чем в 2019-м) и провели 20 выездных проверок.

В руководстве российской компании не сомневаются: белорусские власти специально банкротят «дочку» российской госкомпании, чтобы ее потом национализировать. Кстати, стоимость активов «Запад-Транснефтепродукта» в начале года оценивалась почти в 7 млрд российских рублей (порядка 100 млн долларов).

«Нам и так уже все ясно»

Глава «Транснефти» обвинил белорусские власти в создании неприемлемых для бизнеса условий, он уверен, что экономическое положение предприятия «усугублено рукотворно, к сожалению, со стороны властей и ведомств Беларуси». «Предприятие обескровлено, там работает 700 человек белорусских граждан», — рассказал Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

По его словам, компания намерена провести «очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы».

Российская нефтепроводная компания, по словам Токарева, поднимала эту проблему на разных уровнях, но ситуация не изменилась. «В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем», — заявил глава «Транснефти».

Он не скрывает: вопрос пытались решить, обратившись в правительство России. Тему рассматривала рабочая группа высокого уровня, однако переговоры не увенчались успехом.

Руководитель российской компании надеется, что вопрос будет поднят на заседании Высшего госсовета так называемого союзного государства России и Беларуси, на котором планируется подписать интеграционные документы.

«Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы», — сказал он.

Политическая плоскость

Эксперты схожи во мнении: вопрос лежит исключительно в политической плоскости и может быть решен только на высшем уровне.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, российские власти, по всей видимости, «не воспринимают эту историю как повод для отдельного разговора с Минском».

Вполне возможно, полагает эксперт, что российское руководство заняло выжидательную позицию и не педалировать тему, пока дело не дойдет до крайней меры, когда «Транснефть» объявит предприятие «Запад-Транснефтепродукт» банкротом и, соответственно, не сможет пользоваться этой трубой.

И все же, решить проблему может только прямой диалог между Путиным и Лукашенко, уверен аналитик.

«Запад-Транснефтепродукт» оказался заложником

Юшков связывает проблемы «Транснефти» со спором между Москвой и Минском по компенсациям от проводимого в России налогового маневра. Он уверен, что белорусские власти «используют этот кейс как инструмент давления на Москву».

«Минск пытается найти какие-то рычаги, чтобы получить определенную компенсацию за налоговый маневр в нефтяной отрасли», — сказал аналитик.

Напомним, налоговый маневр предполагает, что в 2019—2024 годах вывозная пошлина на нефть, которую Беларусь при импорте углеводородного сырья не уплачивает, снизится с 30% до 0%. Одновременно с этим на величину снижения экспортных пошлин повышается налог на добычу нефти, что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до уровня мировой.

«Это огромные риски для Минска, — подчеркнул аналитик. — Продукция местных НПЗ станет неконкурентной по сравнению с российской, вот и хотят белорусские власти получить какое-то исключение».

А «Запад-Транснефтепродукт» оказался заложником во всей этой истории. По словам российского аналитика, «там применяются совершенно надуманные какие-то сборы, какой-то экологический налог и т.д., и говорится, что деньги пойдут на устранение экологических последствий в случае аварии, как будто бы “Транснефть” не устраняла последствия аварии, если бы она произошла, и без налогов».

Патовая ситуация

Как разрешится ситуация с активами «Транснефти» в Беларуси, сегодня можно только предполагать, подчеркнул Юшков. «С одной стороны, заварил кашу Минск, и просто так сказать “извините, мы ошиблись” не может. С другой стороны, Россия тоже не поднимает этот вопрос, потому что Минск сразу спросит: “А вы нам что?”, — рассуждает аналитик.

История с транзитной трубой началась еще до того, как были введены западные санкции в отношении белорусской нефтехимии, напомнил Юшков, поэтому сейчас «переговорная позиция Минска ослабла».

«Багаж накопленных проблем, наверное, играет не в пользу Минска, потому что если вы откровенно уничтожаете актив российской государственной компании, потом сложно будет просить помогать спасать “Нафтан”, реализовывать как-то нефтепродукты, которые теперь не могут идти по старым традиционным маршрутам через Прибалтику в страны Европы. Нужно будет как-то искать другие рынки сбыта для белорусских нефтепродуктов, и без участия России это сделать будет невозможно», — отметил эксперт.

Получается, что Минск попал в ловушку, которую сам же и создал, и теперь не знает, как из нее выбраться, не потеряв лицо.

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