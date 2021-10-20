Стало известно, как Саакашвили попал в Грузию 20.10.2021, 17:17

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Михаил Саакашвили

Фото: Charter97.org

Об этом рассказала местная прокуратура.

Бывший президент Михаил Саакашвили прибыл в страну из Украины 28 сентября. Как оказалось, он прятался в грузовике с молочной продукцией. Об этом сообщили в прокуратуре страны. Об сообщил прокурор Грузии Кока Кацитадзе, пишет сайт "Новости Грузия".

"28 сентября примерно в 23:00 с Украины, <...> порта Черноморск, в порт Поти прибыл паром под названием "Вильнюс". Из указанного парома примерно в 01:04 уже 29 сентября выехало прицепное транспортное средство - трейлер фирмы SCANIA, принадлежащее компании IKA TRANS, за рулем которого находился Э. Ц. <...> После того как машина отъехала на несколько десятков метров от порта, Э. Ц. остановил ее, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 вышел Михаил Саакашвили", - рассказал Кацитадзе.

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