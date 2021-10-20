Что происходит с китайской вакциной в Беларуси? 1 20.10.2021, 17:24

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Пациенты ищут, медики ждут новую партию.

Белорусы могут выбирать между вакцинами от COVID-19 — разработанными в России «Спутником V» и «Спутником Лайт», а также Vero Cell от китайского производителя Sinopharm. Судя по сообщениям читателей, некоторые стремятся привиться именно китайской вакциной и разыскивают ее в поликлиниках. Zerkalo.io рассказывает, когда в Беларуси ждут новую партию и почему некоторым она может не достаться.

В чем разница между «Спутником V» и Vero Cell?

Вакцина «Спутник V» основана на использовании вирусного вектора — аденовируса человека со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2. Vero Cell от Sinopharm — инактивированная вакцина, она создана с использованием убитого коронавируса.

«На вопрос, какая вакцина лучше, не существует однозначного ответа. В любом случае, любая вакцина лучше, чем отсутствие вакцинации в принципе, — объяснял известный врач-инфекционист Никита Соловей. — Если говорить о вакцинах, доступных в Беларуси, то, например, „Спутник“ имеет большую эффективность (не менее 92% при вариантах дикого коронавируса и около 84% при дельта-варианте), но чаще дает системные/локальные реакции на ее введение. Вакцина Sinopharm обладает меньшей эффективностью, но и реакция на введение меньше. Обе вакцины защищают от тяжелых форм коронавирусной инфекции».

Минчане ищут

Белорусы уже больше недели сообщают: китайская вакцина недоступна в некоторых минских поликлиниках. При этом у других минчан и жителей регионов получается привиться Vero Cell без проблем.

Журналисты получили около десятка вопросов о том, где в Минске найти китайскую вакцину, этот же вопрос — один из самых популярных в тематических чатах. Читатели делятся опытом звонков в поликлиники и на горячие линии — и часто находят вакцину. «На Экспобеле китайская есть. Очередь из 70−80 человек, утром записывали на листочек», — написал читатель Zerkalo.io.

На сайте Минздрава работает карта всех пунктов вакцинации в Беларуси. У каждого пункта указан адрес и время работы, у некоторых — телефоны.

Власти ждут новую партию

В ближайшее время в Беларуси ожидают большую партию китайской вакцины.

«Сейчас в обороте в Беларуси находится 800 тыс. доз вакцин, на этой неделе в стране ожидается поступление еще одной партии „Спутник V“, а на следующей — большой партии китайской вакцины», — говорится в сообщении Минздрава от 19 октября.

Министерство не сообщает, сколько доз будет в партии китайской вакцины и как они будут распределены.

«Буквально на днях придет еще партия китайской вакцины, так что ее будет в достаточном количестве», — сказал 19 октября председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. По его словам, сейчас в области есть «Спутник V» и «Спутник Лайт», а Vero Cell «оставляется на вторую дозу».

Китайская вакцина — «исключительно для вакцинации беременных»?

В октябре 2021-го Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации беременных женщин. 20 октября в Минске уже привили первую беременную.

В рекомендациях Минздрава ничего не сказано о том, какую из вакцин нужно использовать для будущих мам. Однако в инструкции «Спутник V» беременность указана как противопоказание для прививки.

Именно китайская вакцина Vero Cell рекомендована специалистами для иммунизации будущих матерей, сказала агентству «Минск-Новости» главврач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Наталья Мысливчик.

По словам Мысливчик, в Минске Vero Cell будут применять исключительно для будущих мам.

«В столице этот препарат поступит в учреждения здравоохранения исключительно для вакцинации беременных, так как другие антиковидные вакцины, разрешенные к применению в Беларуси, им не подходят», — пишет агентство со ссылкой на слова Мысливчик.

Похожая ситуация в Вилейке. В местной ЦРБ получили 100 доз китайской вакцины, но прививать ей планируют только беременных, пишет «Рэгіянальная газета». Остальным желающим предлагают российскую вакцину.

Что делать, если пора делать вторую прививку, а нужной вакцины нет?

«Сделали первую инъекцию китайской вакциной, когда пришел за второй, сказали, что нету. Как такое может быть?», — пожаловался Zerkalo.io читатель из Минска. У этого человека все закончилось хорошо: пациент и медики поговорили еще раз, и второй компонент китайской вакцины нашелся. Но что делать, если уже привился первым компонентом Vero Cell, а второй найти не получается?

Похоже, в такой ситуации лучше подождать, у вас в запасе есть четыре недели. «Минимальный интервал между введением первой и второй дозы инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (КНР) можно увеличить с 28 до 56 дней», говорится в рекомендации Минздрава.

А вот что будет, если один человек получит два компонента разных вакцин, — специалисты пока не знают. Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.

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