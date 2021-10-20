Общий сбор 1 Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

20.10.2021, 17:39

2,974

Фото: ТАСС

Начать можно с десяти товарищей.

Каждый из нас — потенциальный забастовщик и зачинщик всей движухи у себя на рабочем месте. Вопрос лишь прилагаемых усилий для победы.

Каждый из нас общается с друзьями в чатах, созванивается с теми, кто выехал и с теми, кто остался дома. Но самое главное, что нас объединяет — желание свободы.

Забастовка — наиболее простой вариант освободить страну от sinih palcev. И каждый может стать не просто бастующим, но волонтером забастовочного движения. Делать ничего практически не нужно. Всего лишь обзвонить друзей (или написать) и узнать, слышали ли они о предзабастовочном состоянии и напомнить им о подготовке к стачке. Начать можно хотя бы с десяти товарищей, а дальше волна пойдет сама собой и мы и оглянуться не успеем, как сами наладим между собой варианты координации, взаимопомощи, да и просто теплого общения с единомышленниками. Главное — помните о безопасности.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».