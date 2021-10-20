До +20°С ожидается в Беларуси 21 октября 20.10.2021, 18:02

В четверг будет облачно с прояснениями.

До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13. Днем будет 14-20 градусов тепла.

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