Европейская страна начнет делать монеты из мусора 1 20.10.2021, 18:26

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Монетный двор этой страны займется выпуском денег из старых гаджетов.

Королевский монетный двор Великобритании заявил о намерении выпускать монеты из отходов от старых гаджетов. Европейская страна планирует построить завод в Уэльсе, где начнет извлекать из мусора драгоценные металлы, пишет Reuters.

Золото и серебро обладают высокой проводимостью, поэтому часто их используют в печатных платах телефонов, ноутбуков и прочего электронного оборудования. Драгметаллы сложно извлечь из деталей, поэтому вместе со сломанными или ненужными устройствами они обычно попадают на свалки или сжигаются.

Британский монетный двор решил заняться переработкой отходов от электроники и начал сотрудничать с канадским стартапом Excir, который разработал химические растворы для извлечения золота и серебра из микросхем. В госучреждении отметили, что технология позволяет получать металлы «с высокой степенью чистоты». Для изготовления денег этот способ уже применяют, но не в таких масштабах, как планируется при запуске отдельного завода для переработки отходов. В монетном дворе отметили, что предприятие появится в ближайшую пару лет и сможет превращать сотни тонн старых гаджетов в сотни килограммов драгоценных металлов.

Ученые выяснили, что количество мусора от электроприборов во всем мире стремительно растет. По подсчетам аналитиков, в конце 2021 года объем отходов достигнет 57,4 миллиона тонн и превзойдет по весу Великую Китайскую стену, а к 2030 году на свалки будет попадать по 74 миллиона тонн ненужной техники. Ухудшение экологической ситуации ученые связывают с ежегодным ростом спроса на гаджеты, коротким сроком службы продукции и плохой совместимостью с ремонтом.

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