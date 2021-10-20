«Из-за властей общество не оценило серьезность проблемы» 4 20.10.2021, 18:37

12,360

Медики — о «коронавирусных» заявлениях сошедшего с ума Лукашенко.

Вчера во время совещания по эпидемиологической ситуации Лукашенко сделал ряд сумасшедших заявлений. К вакцинации, сказал он, людей не принуждать, плановую медпомощь вернуть, а маски граждане могут носить по желанию. Блог «Отражение» спросил у медиков, которые работают с «коронавирусными» пациентам, что они думают по этому поводу.

О вакцинации: «Из-за властей общество не оценило серьезность проблемы»

Ростислав — анестезиолог-реаниматолог Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. По словам специалиста, ситуация с COVID-19 городе тяжелая: во всех медучреждениях есть хотя бы один корпус, который отдали для пациентов с коронавирусом. БСМП же, отмечает он, с конца сентября перепрофилирована под «ковид».

— Как и год назад, мы выступаем в роли координационного центра. Все пациенты с COVID-19 попадают сначала к нам, а дальше мы распределяем их по городу, — описывает ситуацию медик и отмечает: в сутки через приемное отделение у них сейчас проходит около 300 человек. — Еще месяц назад было 160−180.

Несмотря на такие цифры, людей, уверен Ростислав, нельзя заставлять вакцинироваться. Это решение человек должен принять сам. Даже, говорит, для его коллег-врачей прививка не являлась обязательной. Однако большинство ее сделали. Почему? Потому что понимали, зачем это нужно. Отсюда вывод: важнее в сложившейся ситуации «донести до людей, что обязательная вакцинация — один из главных инструментов в борьбе с пандемией». А вот тут, продолжает собеседник, все сложно.

— Из-за того, что власти сразу относились к COVID-19 пренебрежительно, общество не оценило серьезность проблемы, — делится мнением медик. — Плюс у нас в принципе низкая медицинская образованность населения. Люди мало знают о своем здоровье, и как о нем заботиться. И тут я не только о COVID-19. Нужно поднимать медицинское просвещение, но это в один миг не произойдет. Так что просто приведу несколько фактов из своей практики. Из пациентов с COVID-19, которые лежат сейчас у нас в стационаре, только процентов пять вакцинированы. В основном — это те, кто привился недавно или лишь одним компонентом. В реанимации больных с прививкой я встречал очень редко.

Алексей — анестезиолог-реаниматолог одной из районных больниц с коллегой солидарен. Если людей заставлять что-то делать, то ни к чему хорошему это не приведет. Пациенты начнут подделывать QR-коды, паспорта о вакцинации, считает он.

Позиция Максима (имя изменено) — терапевта поликлиники № 5 Минска иная.

— У нас нет другого способа уменьшить количество заболевших и остановить коронавирус, кроме вакцинации, — говорит собеседник и отмечает, что хоть он человек и либеральный, но в ситуации с прививками стоит действовать жестко. — Пока лекарства нет, без вакцинации все будет повторятся. Человек заболел, переболел, на полгода-год ему хватит иммунитета, и потом его снова «накроет».

Единственное, продолжает медик, было бы неплохо дать людям возможность выбирать и из западных вакцин. Им, полагает он, процентов 20−30 населения привились бы без проблем.

О масочном режиме: «Это единственное, что на данный момент может помочь»

Что касается масочного режима, то тут позиция всех медиков, с которыми мы общались, одна — он необходим.

— Стационар [отделения под COVID-19] полностью загружен, на освободившиеся места сразу же поступают новые больные. Много тяжелых, — описывает обстановку в своем медучреждении Валерия (имя изменено), которой на время пандемии пришлось переквалифицироваться из педиатра во врача-инфекциониста. — Вариантов прервать рост числа больных немного. Локдаун у нас не введут, поэтому масочный режим — единственное, что на данный момент может помочь.

Правда, даже если маски носить скажут, далеко не все белорусы их наденут. Возьмем хотя бы ситуацию, когда 9 октября людей обязали носить маски в общественных местах. Денежное наказание тут не предполагалось, поэтому, делится наблюдением Ростислав, поведения людей это значительно не изменило.

— Думаю, со штрафами ситуация была бы другой, хоть и не сразу. Понадобилось бы пару недель и большое количество наказанных людей, — предполагает Ростислав, но отмечает: правильно рассказывать о проблеме важнее, чем наказыть за невыполнение. — Общество ждет не кнута, а объяснений. У нас нет последовательной цепочки действий, а есть просто какой-то приказ. Плюс, люди смотрят на цифры статистики. Видят, что в Беларуси, в сравнении с другими странами, не так много болеет и умирает, значит, можно не волноваться. Если бы цифры были другие, у людей включается бы некий страх за себя и свое здоровье.

— У нас в законодательстве есть статья, где, например, человека, который заведомо заразил другого ВИЧ, привлекают к уголовной ответственности, — рассуждает Максим. — С COVID-19 подход должен быть таким же.

О возобновлении оказания плановой медпомощи: «Не представляю, как наша администрация выкрутится из этой ситуации»

В начале недели появилась информация, что Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи, но вчера Лукашенко распорядился все вернуть назад. Решение Минздрава Ростислав считает плохим. Система здравоохранения, уверен он, должна была лучше подготовиться к четвертой волне и просчитать данное обстоятельство.

Однако, продолжают медики, так как ситуацию заранее не предусмотрели, отказ был логичен. В итоге к поручению все вернуть, у них есть вопросы.

— Даже не представляю, как наша администрация выкрутится из этой ситуации, — не скрывает эмоций Максим и объясняет. — Больницы забиты, теперь уже думают, стоит ли госпитализировать людей со средней тяжестью, или же он сам справится. У нас, например, медики, которые занимались терапевтическим лечением, работали в дневных стационарах, теперь занимаются COVID-19.

— У нас плановую медпомощь некому оказывать — не хватает специалистов (люди занимаются COVID-19), многие работают больше, чем на ставку. Оказывать другую помощь им просто некогда, — говорит Алексей. — Да и свободного коечного фонда тоже нет.

— При необходимости, думаю, места найдутся, но есть и другая проблема, — считает Ростислав. — У нас в городе все больницы полностью или частично отданы под коронавирус. А раз так, то и в «чистых зонах» может оказаться COVID-19. После операций организм человека ослаблен. Если к этому подсоединить еще и коронавирус, то выхаживать таких пациентов будет сложнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».