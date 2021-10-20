После выхода «Игры в кальмара» количество подписчиков Netflix выросло до 214 миллионов 1 20.10.2021, 19:09

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В стриминге заявили о «головокружительном» успехе южнокорейского сериала.

Количество подписчиков стримингового сервиса Netflix увеличилось до 214 миллионов человек. Как сообщает Deadline, в третьем квартале на сервис подписалось 4,38 миллиона пользователей, что больше, чем прогнозировали аналитики.

Так, сам Netflix ожидал увеличения количества подписчиков на 3,5 миллиона, а аналитики предсказывали рост на 3,8 миллиона. Но уже в четвертом квартале стриминг ожидает, что количество подписчиков вырастет на 8,5 миллионов, увеличив общее их число до 222 миллионов.

Третий квартал этого года отметился выходом на Netflix южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который уже стал самым популярным на стриминге. Так, изначально в Netflix заявляли, что за месяц сериал посмотрели 111 миллионов пользователей, а затем увеличили это число до «головокружительных» 142 миллионов.

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