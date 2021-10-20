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БОР: Забастовка сломает все карты полоумному деду

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  • 20.10.2021, 19:31
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БОР: Забастовка сломает все карты полоумному деду

Стратегический момент.

– Сегодня у нас есть все шансы победить. Остатки системы сейчас подчинены хаосу. Кто-то подчищает за собой хвосты, руководители предприятий, например, после ряда наших расследований начали подчищать свою биографию в сети Интернет. Кто-то судорожно прячет свои награбленные деньги, так как понимает, что старик скоро придет и за ними, - пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Тем временем всплывают то «референдум», то карты, то коронавирус, то нелегалы и многие другие темы. Но почему-то мало кто говорит «Забастует страна — и этого всего не будет». Это самый очевидный вывод.

Забастовка сломает все карты не только полоумному деду, но и второму его другу-пенсионеру.

А делов-то... Просто остаться дома на пару недель.

Стачке быть!

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