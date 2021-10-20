Таракан планирует привиться от COVID-19 в Гааге? 7 20.10.2021, 19:49

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Узурпатор рассказал, когда и чем намерен уколоться «и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно».

Лукашенко заявил о готовности привиться от COVID-19 отечественной вакциной. Как ранее сообщалось, белорусская вакцина против COVID-19 начнет применяться в 2023 году. К этому времени диктатор, в лучшем случае, будет находиться на скамье подсудимых.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем (министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. — ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину», — цитирует Таракана его пресс-служба.

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