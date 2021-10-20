Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
- 20.10.2021, 20:02
Большинство жалоб было связано с работой приложения.
Пользователи Instagram из ряда стран пожаловались на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Большинство жалоб (52%) было связано с работой приложения, 34% жалоб — со сбоями при публикации постов, еще 14% — с работой веб-сайта.
С аналогичными проблемами столкнулись жители Канады, Великобритании, Испании, Италии, Швеции. Наибольшее число жалоб поступило от пользователей Instagram из США — 780.