Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 20.10.2021, 20:02

Большинство жалоб было связано с работой приложения.

Пользователи Instagram из ряда стран пожаловались на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Большинство жалоб (52%) было связано с работой приложения, 34% жалоб — со сбоями при публикации постов, еще 14% — с работой веб-сайта.

С аналогичными проблемами столкнулись жители Канады, Великобритании, Испании, Италии, Швеции. Наибольшее число жалоб поступило от пользователей Instagram из США — 780.

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