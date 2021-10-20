Депутаты Польши и Литвы приняли резолюцию по режиму Лукашенко
- 20.10.2021, 20:07
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Они призвали к усилению давления на режим посредством политических, экономических и личных санкций.
В рамках XXIV официального заседания Парламентской ассамблеи парламентов Польши и Литвы, которое проходит 20 октября в Вильнюсе, депутаты обеих стран приняли резолюцию с осуждением действий режима Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.
В документе указано, что белорусские власти используют нелегальную миграцию «для дестабилизации ситуации в Литве, Польше и Латвии».
Польские и литовские парламентарии в резолюции призвали белорусские власти «отказывать в выдаче виз гражданам третьих стран, которые не соответствуют фактической цели их прибытия», а также соблюдать международные обязательства.
Парламентарии также потребовали в документе, чтобы международное сообщество уделяло больше внимания нарушениям прав человека в Беларуси. Причем, речь идет как о мигрантах, так и о гражданах республики. Они призвали к усилению давления на Минск посредством политических, экономических и личных санкций.