Виктор Бабарико: Мне повезло родиться в Беларуси 20.10.2021, 20:39

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Фото: официальный телеграм-канал Виктора Бабарико

О чем пишет политзаключенный из колонии.

Бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико в письмах советует, какие книги читать, думает об искусстве, рассказывает о своей жизни и переживаниях о независимости Беларуси.

Читатели «Радыё Свабода» поделились письмами Виктора Бабарико, которые он писал им с августа по октябрь этого года.

Ему пишут много тематических писем о своей или его сфере деятельности, об искусстве, книгах, белорусских событиях прошедшего года. Виктор Дмитриевич отвечает развернуто. Балансирует между юмористическим тоном и серьезными размышлениями. Многие отмечают почерк Бабарико - его довольно сложно понять.

Он отвечает на русском и белорусском языках. Наносите на текст забавные или грустные смайлы. Всегда пишет на какое по номеру отвечает письмо, ставит дату и подпись. Свои письма он часто заканчивает фразой «Мы «Разам!», некоторые корректоры замазывают слово «разам».

«И все же мы «Разам» - Маша, Макс и другие», - закончил он одно из писем.

Одна из собеседниц рассказала, что писала Виктору Дмитриевичу с осени, а первый ответ от него получила только в августе этого года.

«К сожалению, не могу сказать, что мне много людей пишут. Раньше мне вообще почти ничего не приходило. Сейчас стало лучше, но я все еще могу отвечать на все письма, которые мне приходят», - объяснил ситуацию с перепиской политзаключенный.

«Кочегарка - слишком символичное место»

Сейчас бывший банкир работает в пекарне Новополоцкой колонии.

«Меня убрали из кочегарки и перевели в формовочный цех хлебобулочных изделий. Не объяснили, была ли это награда или наоборот. Может быть, кочегарка - слишком символическое место :-)», - шутит он.

Известно, что в цеху очень жарко, к тому же Бабарико запретили заниматься физическими упражнениями в перерывах между работой.

Раньше у политзаключенного были проблемы с получением книг, так как режим его работы совпадал с работой библиотеки. Проблема была решена. Однако остаются две другие проблемы. По работе ему почти некогда читать и писать письма. У него всего один выходной в неделю. Кроме того, он не нашел в библиотеке нужных книг. Планирует найти выход из этих обстоятельств.

«Я придерживаюсь позиции Рабиновича: не дождетесь»

«Со здоровьем и настроением я стараюсь следовать позиции Рабиновича: не дождетесь», - писала Бабарика в сентябре.

При этом он не согласился с мнением Александра Кныровича, который после освобождения заявил, что режим колонии хорошо сказался на его здоровье.

«Я искренне рада за него. Мне с этим повезло меньше. Может быть, потом я пойму, что чего-то не понял», - написал заключенный бизнесмен.

В письмах он писал, что любит осень и смену времен года.

«Раньше месяцы и годы не были для меня значительными. Я люблю осень, люблю обязательную сезонность. Не смог бы выжить в вечном лете или зиме. Или по-другому: выжил бы, но без особой радости», - признался он.

Политику интересно, что происходит в Беларуси, в каком состоянии сейчас белорусы. Он признает, что его общение очень ограничено, ему не хватает контактов в социальных сетях. Я узнал, что недавно умерли поэты Алесь Рязанов и Константин Северинец, историк Владимир Ляховский.

«Меня впечатлили стихи Анны Северинец. Слышал, что отец Павла умер. Очень жаль. Мои соболезнования ему. И хотя я его не знаю, он достойный и мужественный человек», - написал заключенный.

Советы книг для чтения от Виктора Бабарико

Бабарико отметил, что Лариса Генюш стала для него открытием в белорусской поэзии. Он продолжает искать ее произведения.

Он прочитал статью о белорусских поэтах в литературном журнале, поэтому хотел бы найти больше стихов Анны Комар, Кристины Бандуриной, Владимира Лянкевича, а также стихи, написанные после августа 2020 года.

«Я был очень впечатлен тем, что наши соотечественники выдали много интересного. Было бы неплохо прочитать их произведения», - написал заключенный.

Бабарико просит также рецензию на «Собаки Европы» Альгерда Бахаревича и думает, чтобы самому достать этот роман и прочитать его.

В ответ на упоминание писателя Кадзуо Исигуро он посоветовал начать с его книги «Не отпускай меня» и продолжить книгой «Остаток дня» и другие. Заключенный также посоветовал прочитать книгу Харпера Ли «Убить пересмешника».

Один из корреспонденток прислал Бабарико цитату Марины Цветаевой.

«Цветаева очень женственная, а Ахматова - нет. Мне кажется, что женщины делятся на две категории: кто любит поэзию, а кто нет. А первые еще на две: кто больше любит Ахматову, а кто - Цветаеву. Я не встречал тех, кто любит обеих одинаково», - написал политик.

«Нет в мире сокровища, которые можно было бы купить за его любовь»

В ответ на письмо о женах политзаключенных Бабарико написал, что ему и приятно, и больно читать о любви через решетку.

«Нет в мире такого сокровища, за которое можно купить такую любовь. Я знаю, что те пары, которые переживут эти пытки, останутся навсегда. Не дай Бог такие испытания в жизни наших детей, но такая нежность и любовь того стоят», - сказал он.

Бывший кандидат в президенты отреагировал на нововведения в школах и написал, что его опечалили, какие предметы будут преподавать детям и кто будет учителями.

Когда одна из корреспонденток, Алена, упомянула программу «Мой бизнес», которая транслировалась на ОНТ и в которой принимал участие «Белгазпромбанк», Бабарико отметил, что у программы «хороший потенциал», но он не был реализован.

«Главное, что ваша дочь растет с чувством прекрасного»

Многие пишут меценату за решеткой о картинах и выставках. Он сказал, что научился различать многих художников в рамках «Осеннего салона» и «Арт-Минск». Бабарико признался, что любит художников «второго плана», например Файбиш-Шрагу Зарфина. На открытку с картиной Леонида Щемелева он ответил, что не фанат этого художника и соц-арта в целом.

«Я могу бесконечно писать о работах из коллекции« Арт-Беларусь». Все они очень ценны. Почти все, что я приобрел сам или был участником процесса. Как-то проводил экскурсию по галерее, где рассказал не о картинах, а о фактах их покупки. Говорят, было очень интересно», - вспоминает бывший банкир.

Когда минчанка рассказала, что пошла на выставку «Арт-Минск» вместе с дочерью, которую особенно позабавила картина Марка Шагала «Лунатики», Бабарико с улыбкой отметил, что на картине Шагала всего один лунатик.

«Главное, что дочь растет с чувством прекрасного. Злые и неблагодарные взрослые не могут вырасти из таких детей», - написал он.

Меценату будет интересно прочитать в письмах впечатления других посетителей «Арт-Минск».

«Я горжусь народом Беларуси»

Бабарико пишет о событиях августа 2020 года с оттенком самоиронии. Кто-то прислал ему изображение бегемота с сердцем. Политик узнал себя в образе и отметил, что это «не худший образ».

«Жалко, что не пришло ваше первое письмо с признанием в любви и уважении. Всегда приятно читать, что ты кому-то нужен», - написал он одному из своих знакомых по переписке.

Из писем видно, что политик не жалеет о том, что пошел на предвыборную кампанию 2020 года.

«Я надеюсь, что тех, кто солидарен и помнит людей за решеткой, - большое количество. Я также горжусь народом Беларуси. Мне посчастливилось родиться в этой стране и участвовать в том, что произошло в 2020 году. Это большая честь и шанс быть свидетелем и участником возрождения настоящего народа. Не все это понимают. Хотя многим за это приходится платить», - писал он в августе.

Бабарико расстроила новость об очередном обсуждении «дорожных карт» с Россией.

«Эти события несут огромный риск для нашей страны и независимости... Я считаю, что у белорусов есть свой характер и силы, чтобы продолжать борьбу и жить в своей независимой Беларуси!» – выразил он надежду.

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