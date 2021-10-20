Google предотвратила хакерскую атаку на аккаунты YouTube-блогеров 20.10.2021, 20:45

Есть связь с РФ.

Компания Google предотвратила массированную хакерскую атаку на аккаунты YouTube-блогеров. В компании заявили о связи с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В корпорации заявили, что с 2019 года хакеры совершали атаки через фишинг, по e-mail.

"Участники этой кампании, которую мы приписываем группе хакеров, набранных на одном из русскоязычных форумов, заманивают свою цель поддельными возможностями сотрудничества захватывают их канал, а затем либо продают его тому, кто больше заплатит, либо используют для трансляции криптовалютных афер", - говорится в сообщении.

Стоимость аккаунта составляла от 3 до 4 тысяч долларов.

Google удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% украденных аккаунтов.

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