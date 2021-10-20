Назван способ отслеживания маршрута полета самолета на телефоне
- 20.10.2021, 20:51
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Активировать функцию довольно просто.
Блогер и путешественник с никнеймом Maxmilespoints назвал способ отслеживания полета самолета на телефоне через сервис iMessage. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте, передает «Лента.ру».
Молодой человек рассказал, что для активации функции необходимо зайти в мессенджер, ввести в поле для СМС номер рейса (например, АА2674) и нажать кнопку «Отправить».
Далее необходимо нажать на отправленное сообщение и удерживать кнопку. Во всплывающем внизу окне выбрать опцию «Предварительный просмотр полета», после чего на экране смартфона отобразится вся информация о маршруте: номер рейса, откуда и куда направляется лайнер, дата и время прибытия, а также небольшая карта, на которой отображается место нахождения воздушного судна в настоящий момент.
Кроме того, в появившемся окне можно найти номер багажной ленты в пункте прибытия.