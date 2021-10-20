В Германию через Беларусь проникли более 5,5 тысяч мигрантов 20.10.2021, 21:19

Об этом сообщила немецкая полиция.

С начала года на немецко-польской границе задержали 5 665 нелегальных мигрантов, которые добрались до Германии через Беларусь, сообщает полиция Германии.

В последние недели число мигрантов значительно выросло.

С января по июль полиция задержала 26 мигрантов, которые использовали Беларусь как транзитную страну, в августе таких мигрантов стало 474, в сентябре их число выросло до 1 903. С 1 по 19 октября было задержано 3 262 мигранта.

В связи с наплывом мигрантов полиция уделяет особое внимание немецко-польской границе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».