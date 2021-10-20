Способность россиян делать сбережения рухнула до минимума с 2014 года 20.10.2021, 21:25

Лишь 1% своих доходов люди смогли отложить в этом году.

Потеряв 10% своих доходов за 7 лет и столкнувшись с резким ускорением инфляции, российские потребители практически перестали делать сбережения.

Уровень сбережений населения в России опустился до 1% - такую долю своих доходов люди смогли отложить в этом году, подсчитали аналитики ING, передает finanz.ru.

По сравнению с прошлым годом уровень сбережений схлопнулся более чем вчетверо и близок к историческому минимуму - меньше россияне сберегали только на фоне взрывной девальвации в 2014 году.

Объемы потребления в экономике растут: розничные продажи, согласно Росстату, прибавили 5,3% в августе. Но все дополнительные потраченные деньги - это либо кредиты, либо выплаты социальной помощи из бюджета, отмечает Максим Петроневич, старший экономист «Открытие Research».

В июле-августе социальные выплаты выросли на 1,044 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, еще 109 млрд рублей добавили банки за счет розничных займов.

«Результирующая сумма в размере 1,1 трлн рублей в точности соответствует приросту расходов населения на товары, услуги и общественное питание», - констатирует Петроневич.

И хотя точное совпадение случайно, тенденция не вызывает сомнений. Если учитывать только рублевые сбережения населения в банках и вычесть из сумму, которую физлица должны банковской системе, то денег у населения так мало, как не было никогда в последние 12 лет.

Лишь 2,3 триллиона рублей составляют чистые рублевые активы российских граждан на 1 сентября против 6,083 трлн рублей в начале года и 8,577 трлн в январе 2018-го.

За последние 8 месяцев чистые сбережения физлиц сжались в 2,6 раза, а в относительном выражении соотношение рублевых вкладов и долга физлиц перед банками обновило исторический рекорд - 91,1%. Это выше, чем на пике кризисов 2008 и 2014 гг: 86,1% и 80,1% соответственно.

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