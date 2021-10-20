У политзаключенной Натальи Херше начали быстро выпадать волосы 20.10.2021, 21:28

Гражданка Швейцарии находится в могилевской тюрьме.

У политзаключенной Натальи Херше произошел гормональный сбой, у нее начали быстро и в большом количестве выпадать волосы, сообщили правозащитники «Весны».

Еще в Швейцарии врач Натальи прописал ей специальный препарат, чтобы не допустить гормонального сбоя. Но врач могилевской тюрьмы не посчитал нужным прописать ей тот же препарат, хотя она его об этом просила. Передать этот препарат Наталье в СИЗО пока нельзя.

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