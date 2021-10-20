Ученые назвали напиток, снижающий воспаление 20.10.2021, 21:48

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Ученые связывают положительный эффект с находящейся в его составе аскорбиновой кислотой.

Американские ученые выяснили, что вещества и соединения, содержащиеся в натуральном апельсиновом соке, оказывают благотворное влияние на организм, снижают окислительный стресс и воспаление. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition, передают РИА Новости.

Несмотря на то что польза фруктов, овощей и напитков из них давно доказана, в большинстве развитых стран люди не потребляют и половины от установленной диетологами нормы и, соответственно, недополучают необходимые для здоровья соединения.

Исследователи из Университета Тафтса и Университета Джорджа Мейсона решили выяснить, насколько важно для человека потребление апельсинового сока. Для этого они провели обзор 21 исследования с участием 307 здоровых взрослых и 327 взрослых, подверженных риску заболеваний, связанных с хроническим воспалением, таких как болезни сердца и диабет.

К полученной сводке добавили результаты 16 систематических обзоров, в которых измеряли шесть наиболее часто описываемых биомаркеров, связанных с воспалением и окислительным стрессом в организме, а также десяти исследований, выполненных на основе метаанализа, в которых изучалась связь между потреблением апельсинового сока и маркерами воспаления или окисления у здоровых взрослых и лиц, подверженных риску хронических заболеваний.

В обзор включили клинические и наблюдательные исследования любой продолжительности, а в качестве маркеров использовали: C-реактивный белок (CRP), интерлейкин IL-6, TNF-α, малоновый диальдегид (MDA), окисленный LDL (oxLDL) и общую антиоксидантную способность.

Исследователи пришли к выводу, что стопроцентный апельсиновый сок, не содержащий сахара, значительно снижает уровень интерлейкина 6 — хорошо известного маркера воспаления — как у здоровых людей, так и у взрослых из группы риска, а также двух дополнительных маркеров воспалительного и окислительного стресса.

Ученые связывают положительный эффект с находящимися в его составе аскорбиновой кислотой и флавоноидами — соединениями, способными модулировать окислительную и воспалительную системы организма. В некоторых работах также сообщают о положительных эффектах гесперидина — еще одного биологически активного соединения, обнаруженного в апельсинах.

Авторы отмечают, что результаты абсолютно всех проанализированных статей указывают на положительное либо нейтральное, но не отрицательное влияние апельсинового сока на окислительный стресс или воспаление, однако для определения численных показателей нужны дополнительные исследования.

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