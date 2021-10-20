Режим Лукашенко перевозит не попавших в Польшу мигрантов к литовской границе 1 20.10.2021, 22:01

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Литва усиливает наиболее уязвимые участки границы.

Режим Лукашенко перевозит не попавших в Польшу мигрантов к литовской границе

В Литве заявили, что из Беларуси "толкают" мигрантов, не попавших в Польшу. В среду об этом рассказал руководитель Службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас. По его словам, белорусские силовики перевозят мигрантов от польской до литовской границы. "За последнюю неделю мы заметили увеличение потоков нелегальной миграции возле границы с Беларусью, — цитирует слова Любаеваса lrt.lt — ...Происходит выталкивание этих нелегальных мигрантов на территорию Литвы".

Из-за изменения тактики властей Беларуси, Литва усиливает наиболее уязвимые участки границы.

Тем временем в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства Беларуси. Ему вручили ноту с протестом против "непрекращающихся нарушений государственной границы". В том числе и белорусскими пограничниками. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 октября, что альянс направил в Литву группу экспертов для содействия в операциях по поиску мигрантов, которые приходят из Беларуси.

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