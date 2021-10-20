«Большая часть пути уже пройдена»
- 20.10.2021, 22:04
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Cудьба выбрала именно наше поколение стать героями.
– Как никогда важно белорусам быть единым и солидарным народом. Только таким образом мы ускорим нашу победу. Лукашенко незаконно удерживает власть. Это поняли белорусы, это принял весь мир. Важно дожать и убрать его с поста, который уже давно не принадлежит ему, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»
Нельзя сдаваться и кидать все, когда большая часть пути уже пройдена. Так уж сложилось, что судьба выбрала именно наше поколение стать героями этого времени. И мы просто обязаны дойти до конца.
Последний этап объявлен — всебелорусский страйк. Присоединиться должен каждый. Это будет действие, которое покажет несогласие с преступлениями режима. Действие, которое избавит нашу страну от диктатуры, от которой просто тошнит.
Запасаемся продуктами и готовимся. Очень скоро придет тот день, когда мы останемся дома.
Стачке быть!