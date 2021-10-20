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В Барановичах неизвестные устроили разгром на стадионе

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  • 20.10.2021, 22:18
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В Барановичах неизвестные устроили разгром на стадионе

Фотофакт.

Вечером 18 октября неизвестные устроили разгром на стадионе «Локомотив» в Барановичах, где идут работы по строительству и благоустройству спортивного объекта, передает «Виртуальный Брест».

Как рассказал Александр Цыганчук, начальник отдела спорта и туризма Барановичского горисполкома, пока точно общую сумму ущерба, причиненного действиями вандалов, не установили, однако она «колоссальна». На стадионе повреждено несколько единиц спецтехники, частично испорчено уже уложенное покрытие и то, которое пока хранилось на поле в рулонах, ожидая укладки.

Строительные леса раздавлены, один из погрузчиков перевернут на бок, в нем разбиты все стекла, выбито остекление крыши. Также испорчены бордюры, разрушены еще несколько установленных и завершенных элементов благоустройства.

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