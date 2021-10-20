Легенда «Барселоны» установил три рекорда в матче Лиги чемпионов 1 20.10.2021, 22:33

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Жерар Пике

Рекорды были установлены в матче против киевского «Динамо».

Защитник Барселоны Жерар Пике установил несколько достижений в победном матче Лиги чемпионов против киевского Динамо (1:0), передает «Новое время».

Испанец на 36-й минуте замкнул подачу Жорди Альбы и стал автором единственного гола в матче.

Для Пике этот гол стал 16-м в Лиге чемпионов, что позволило ветерану Барселоны догнать легендарного бразильца Роберто Карлоса в списке лучших бомбардиров турнира среди защитников.

Также Пике в возрасте 34 лет и 260 дней стал самым возрастным автором гола Барселоны в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Сильвиньо, который в 2008 году отличился в матче с Шахтером в возрасте 34 лет и 241 дня.

Наконец, Барселона выиграла 14 из 14 матчей в Лиге чемпионов, в которых Пике удавалось отличиться забитым мячом. Испанец — единственный футболист в истории еврокубка с такой серией.

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