Барбадос избрал первого президента 20.10.2021, 22:44

Сандра Мэйсон

фото: af

Ранее островное государство объявило о выходе из-под власти британской короны.

Парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после его выхода из-под короны Британии. Им стала экс-генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Об этом пишет местное издание Kevz Politics.

Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября.

За решение избрать Мейсон лидером государства проголосовали обе палаты парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что парламент Барбадроса проголосовал за выход островного государства из-под власти Британской короны.

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