Германия заподозрила австрийских разведчиков в шпионаже в пользу России 8 21.10.2021, 7:43

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Федеральная полиция направила запрос в Вену.

Власти Германии опасались, что российские спецслужбы получают помощь от сотрудников австрийской разведки. Об этом сообщает агентство Bloomberg (перевод — dw.com).

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Bloomberg, немецкое Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в 2019 году направляло в Вену обвинения в том, что двое австрийских агентов передали Москве конфиденциальную информацию. В письме от 9 октября 2019 года, о котором ранее не сообщалось, BKA запросило у антикоррупционного бюро Австрии доказательства в отношении подозреваемых и информацию о статусе расследования. Спустя несколько недель после запроса австрийские официальные лица заявили, что у них нет сведений об утечке разведданных иностранным спецслужбам.

В сентябре Эгисто Отт, один из упомянутых в письме BKA австрийских разведчиков, отверг обвинения в том, что он передавал России информацию о национальной безопасности или что он злоупотреблял своим служебным положением.

В 2020 году бывшего офицера из Австрии признали виновным в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он более 25 лет снабжал российскую разведку информацией о вооружениях и боевых задачах австрийских наземных войск и военно-воздушных сил.

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