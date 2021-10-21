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Лукашенковские пограничники утопили мигранта из Сирии в пограничной реке Буг

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  • 21.10.2021, 7:55
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Лукашенковские пограничники утопили мигранта из Сирии в пограничной реке Буг

При погибшем обнаружили документы.

Тело мигранта из Сирии нашли в пограничной реке Буг.

При погибшем обнаружили документы. Его личность также подтвердил его знакомый, с которым они вместе пытались нелегально переправиться через реку, сообщает польское информагенство PAP.

«Его личность подтвердил другой молодой мужчина, с которым они днем ранее пытались нелегально переправиться через реку Буг. Вместе с телом найдены документы», — сказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фийолек.

Как сообщает пограничная служба, утром во вторник пограничники обнаружили 22-летнего сирийца. Он рассказал, что белорусские силовики вытолкнули его и еще одного мигранта в реку Буг. До противоположного берега добрался только он. Польские службы начали поисково-спасательную операцию.

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