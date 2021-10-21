ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» 5 21.10.2021, 7:58

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Группа инспекторов должна вскоре посетить РФ.

Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения, следует из реестра организации, передает «Голос Америки».

На официальной странице «Спутника V» в твиттере говорится, что процесс преквалификации вакцины «идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию». Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы провести все необходимые проверки и оформить документы, уточняется в сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций, который участвует в дистрибуции «Спутника V», рассчитывает на одобрение вакцины в ближайшие пару месяцев.

В сентябре стало известно, что ВОЗ приостановила процедуру одобрения «Спутника V». Причиной стали нарушения на одном из заводов, где выпускают вакцину. О каком именно предприятии шла речь, не уточнялось.

В середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, ее разработчику и в российские надзорные органы.

«Спутник V» в России производится на семи площадках: «Медгамал» центра имени Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВИТА».

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