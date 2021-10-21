Ученые открыли «пятую силу» природы 17 21.10.2021, 8:11

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На Большом адронным коллайдере обнаружили необъяснимое с точки зрения физики явление.

Специалисты из ЦЕРНа продолжают проводить свои эксперименты, которые они начали еще в начале года и использовали для этого Большой адронный коллайдер.

Предположительно, они приблизились к невероятному открытию, которое может стать самым крупным за последнее столетие.

Об этом сообщает Sciencealert (перевод — planetanovosti.com).

В начале весны ученые начали говорить о наличии некой новой физики, а также о том, что была открыта еще одна сила природы. Представители ЦЕРНа сделали заявление об открытии, которое совершенно не вписывается в существующую модель физики элементарных частиц. Большой адронный коллайдер позволил получить результаты, которые являются доказательством возможного существования новой силы, неизвестной на сегодняшний день науке.

Стандартная модель физики элементарных частиц предоставляет описание только трех из четырех известных фундаментальных сил. Кроме того, с ее помощью нельзя объяснить природу темной материи, которая в огромном количестве присутствует в нашей Вселенной. Именно поэтому ученые считают, что существует еще одна сила, которую еще нужно открыть и она сможет все объяснить. Дополнительно стоит изучать такие частицы, как прелестные кварки.

Именно изучением этих частиц в начале года и занялись специалисты. Результат исследования был весьма интересным, но еще не окончательным, поэтому был проведен некоторое время назад дополнительный эксперимент. Эксперты установили, что не играет роли то, какие именно пары кварков использовались, распад происходил внутри совершенно одинаково. Затем они заметили, что распад мюонов происходит чаще на 70%, если сравнивать с распадами электрона. Это и может оказаться доказательством существования пятой силы природы.

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