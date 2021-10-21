Самоподрыв Лукашенко 12 21.10.2021, 11:19

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фото: getty images

С каждым днем «тик» становится все громче.

Сейчас же становится очевидно, что взрывчатку Лука подкладывает сам себе, и он же выставляет таймер. С каждым днем "тик" становится все громче, и навязчивая мысль о том, что от всего былого придется отказаться, выводит эскалацию на новый уровень, пишет телеграм-канал CYNIC.

Эскалация - это единственный вариант действия, который сейчас может реализовывать режим на данном этапе.

Был вариант деэскалации, когда Лука пытался продать освобождение политических заключенных, но их покупателя не нашлось в Европе.

Стало понятно, что сворачивать уже невозможно, довести ситуацию до "холодной зимы 2020-2021" не удастся, а поэтому необходимо с задором камикадзе из Serious Sam мчаться в кирпичную стену.

Если Лукашенко решит репрессии уменьшить, то (1) силовой блок начнет постепенно разлагаться, потому что он увидит в ослабевании репрессий признак политической слабости; (2) усилит гражданское общество, потому что политические заключенные, прошедшие концлагеря, стали источниками духовной народной мощи: они станут новыми местными лидерами и центрами сосредоточения силы, вокруг которых опять начнет формироваться активный протестный базис.

То есть отступать нельзя, но и продолжать тоже нельзя. Если репрессии и международные провокации усиливать, то (1) система выдохнется: огромное количество ресурсов и постоянное нахождение на пограничном состоянии полувойны не может укреплять вертикаль, находящуюся под санкциями - средства кончаются, а спонсоров не осталось; (2) система произвола и жести начнет граничить с анархией - полное отсутствие "лимитов" с одной стороны рискует обернуться полным срывом "лимитов" с другой, из-за чего противостояние может вырваться на совершенно новый уровень, когда даже системные игроки, ощущая истощение как режима, так и Лукашенко, возьмут в руки табакерку, пепельницу или чемодан...

Необратимый процесс начал сам Лукашенко, когда посадил самолет и устроил миграционный кризис. Теперь выхода не осталось.

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