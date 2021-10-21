Видеофакт: Белорусский дальнобойщик на двое суток застрял посреди леса в Польше – спасли женщины 12 21.10.2021, 8:55

7,024

иллюстрационное фото

Большегруз вытянули тремя тракторами.

Белорусский дальнобойщик на двое суток застрял посреди леса в Польше. Водитель груженой Scania не знал, что "повятовая" дорога заасфальтирована не вся. Асфальт закончился, и на грунтовке тягач "закопался" до самой рамы.

Дальнобойщик из Гродно оказался в чужой стране совсем один, сообщает "АвтоГродно". До ближайшего населенного пункта было 5 км.

30-летний водитель провел в лесу двое суток - с пятницы по воскресенье. В субботу утром его заметили две женщины, которые собирали грибы. Они-то и вызвали подмогу.

Двумя тракторами вытянуть большегруз не смогли и лишь в воскресенье вытянули тремя тракторами и указали маршрут безопасного выезда.

Среди местных жителей был блогер с YouTube, который снял фильм о спасении грузовика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».