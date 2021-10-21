«Маму забирали — трупы лежат пачками» 9 21.10.2021, 9:02

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иллюстрационное фото: ТАСС

Белоруска рассказала о масштабах эпидемии COVID-19 в Гомеле.

Гомельчанка похоронила свою маму, которая болела коронавирусом, и рассказала на своей странице в соцсети об увиденном в морге:

«Если остался еще кто-то, кто верит в статистику Минздрава, то я расскажу, как маму из морга забирали. Трупы лежат пачками на столах, на полу. На улице — очередь из ритуальных машин».

Как уточнил «Флагшток», речь идет о морге городской клинической больницы №3.

Мама гомельчанки умерла в госпитале, в последнее время она лежала в реанимации. Женщина добавила, что ее отец тоже попал в больницу, но его состояние не такое тяжелое. Он успел привиться «Спутником» летом. А мама только в начале октября вакцинировалась китайским препаратом.

Также гомельчанка добавила, что сейчас трудно купить в Гомеле гроб — ритуальные конторы перестали продавать гробы в случае, если не заказывать у них услуги погребения. Выбор гробов пока есть в соседнем Добруше.

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