Трамп запускает собственную соцсеть

Трамп запускает собственную соцсеть8
- 21.10.2021, 9:10
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Бета-версия сервиса будет доступна для «приглашенных гостей» уже в ноябре.
Бывший президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети под названием TRUTH Social.
По словам Трампа, он решил создать свою соцсеть, чтобы «противостоять тирании больших технологий».
«Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — говорится в заявлении Трампа.
Бета-версия сервиса будет доступна для «приглашенных гостей» в ноябре, а полный запуск соцсети запланирован на первый квартал 2022 года.
«Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем» — добавил Трамп.
После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.