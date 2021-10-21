Трамп запускает собственную соцсеть 8 21.10.2021, 9:10

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Дональд Трамп

фото: The Insider

Бета-версия сервиса будет доступна для «приглашенных гостей» уже в ноябре.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети под названием TRUTH Social.

По словам Трампа, он решил создать свою соцсеть, чтобы «противостоять тирании больших технологий».

«Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — говорится в заявлении Трампа.

Бета-версия сервиса будет доступна для «приглашенных гостей» в ноябре, а полный запуск соцсети запланирован на первый квартал 2022 года.

«Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем» — добавил Трамп.

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.

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