Медики назвали рыбу, которая обладает противовоспалительными свойствами 10 21.10.2021, 9:34

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Она также богата жирными кислотами омега-3, которые также снижают уровень холестерина.

Воспаление – важный процесс в организме, поскольку таким образом он защищается от посторонних микроорганизмов. Однако иногда воспаление переходит в хроническую форму, что может привести к серьезным заболеваниям и состояниям, пишет u-news.com.ua.

Главными виновниками развития этого процесса в кишечнике являются обработанное мясо, выпечка, фаст-фуд и добавленный сахар. Но есть продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Одним из самых полезных считается жирная рыба, причем лучше всего с воспалением борется скумбрия.

Рыба богата жирными кислотами омега-3, которые также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина. Двумя наиболее важными омега-3 являются эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

Согласно International Journal of Molecular Sciences, скумбрия, лосось, сардины, сельдь и форель содержат самые высокие уровни омега-3. При этом в скумбрии омега-3 больше всего: примерно 2,5-2,6 г на 100 г. Как отмечается в Scientific Reports, регулярное употребление жирных кислот помогает снизить уровни воспалительных биомаркеров в организме особенно у пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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