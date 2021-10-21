«Европейская солидарность» Петра Порошенко вышла на первое место по популярности в Украине 15 21.10.2021, 9:54

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Партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности.

Правящая в Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; «Слуга народа» - соответственно 13,7% и 15,5%; «Батькивщина» [экс-премьера Юлии Тимошенко] - 12% и 13,6% и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа - За жизнь») - 11,5% и 13%», - отмечается на сайте социологической службы.

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