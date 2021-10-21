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На Ростовской АЭС в России произошла аварийная остановка энергоблока

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  • 21.10.2021, 10:02
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На Ростовской АЭС в России произошла аварийная остановка энергоблока
фото: РБК

Заделать трещину, вызвавшую утечку пара, пока не удалось.

В России на Ростовской АЭС произошла утечка пара. Остановлен второй энергоблок.

«Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт», — рассказал собеседник агентства «Интерфакс», добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Утечка пара произошла на парогенераторе. Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт», - сказал источник.

Как утверждает информированный источник, «утечка произошла из-за микротрещины в трубопроводе парогенератора минувшей ночью». «Трубопровод обследован. Залатать микротрещину пока не удалось», - сказал собеседник агентства.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 16 километрах от Волгодонска, в 250 километрах от Ростова-на-Дону. Станцию начали строить в конце 1970-х годов, в 1990-х годах строительство было заморожено и возобновлено в 2000-х. Второй энергоблок был принят в эксплуатацию в 2010 году.

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