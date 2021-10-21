В Турции задержали четверых россиян, готовивших нападение на чеченских оппозиционеров 21.10.2021, 10:17

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Их также подозревают в международной шпионский деятельности.

В Турции арестовали шестерых иностранных граждан, среди которых четверо россиян, граждане Узбекистана и Украины, сообщает газета Sabah со ссылкой на главную прокуратуру Стамбула (перевод — currenttime.tv). Задержанных обвиняют в подготовке вооруженного нападения на неких чеченских оппозиционеров.

Издание Hurriyet приводит имена арестованных: это четверо граждан России Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Узбекистана и Украины Амир Юсупов и Игорь Ефрим. Суд арестовал обвиняемых. Они находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул.

Следствие считает, что, помимо подготовки нападений на чеченских оппозиционеров, арестованные "могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность". Их подозревают в военном и политическом шпионаже, по этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 до 20 лет.

Ранее редакция Кавказ.Реалий со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии – Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле. Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть при вероятной поддержке чеченских чиновников.

Девятого октября во время операции, которую провели управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и национальная разведка, задержали шестерых иностранцев. У подозреваемых изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, патроны к ним и к другому оружию. Телеканал Haberturk опубликовал фотографию, на которой видно, что один из изъятых паспортов был российским.

Источник РИА Новости ранее сообщал, что все задержанные россияне – выходцы из Чечни. В Кремле заявили, что не имеют информации о задержании россиян в Турции. "Если это действительно российские граждане, то, наверное, мы уже или получили по дипканалам, или получим какую-то информацию", – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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