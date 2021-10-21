Мнение: Экзекуция Лукашенко готовится с трех сторон 2 21.10.2021, 10:24

13,098

Как действуют Запад, российская «удочка» и китайский «слон»?

Россия все чаще начинает контактировать с Западом. Шаг за шагом контакт становится все более открытым и частым, пишет телеграм-канал CYNIC.

Теперь Россия пытается закинуть удочку в мутные американские политические воды, чтобы оттуда выловить волшебную щуку, которая исполнит желание "консервации в собственном соку" при "тихом транзите"

Новые заявления необходимы для "внутреннего пользования". Просьбу о встрече Путин-Байден американская сторона получила сразу после поездки Нуланд, поэтому вчерашнее заявление выполняет 2 функции: (1) - публично демонстрирует готовность России к диалогу и выполнению ряда условий взамен на условия своих партнеров; (2) - готовит общественное мнение к грядущим переговорам, где будут пересмотрены "женевские сделки", срок на исполнение которых заканчивается в декабре, одновременно с вводом американских санкций по Беларуси.

Таким образом, мы видим, что Россия инициирует диалог. Ключевая позиция - это "китайский имперский вопрос", к которому не должна присоединиться политическая элита Кремля. В планы США входит политическая изоляция России для поддержания баланса на политической доске Китай-США. В двухполярном мире Россия является источником дополнительной нестабильности, поэтому Путину развязывают руки на любую "внутреннюю политику", и одновременно сам Запад закрывает глаза на ряд проявлений во внешней политике, но забирает возможность военных ультиматумов Европе через Украину и Беларусь.

В этом смысле интересными являются военные базы, речь о которых идет несколько лет. Они не являются инструментов внешнего давления на границы Европы (по условию), но являются способом реализации часто нами упоминаемого неоармянского сценария с вечным "ультиматумом-угрозой".

Это походу и является условием "женевской" и "нуландской" сделки - Беларусь сохраняет суверенитет, ей дается возможность демократизироваться и либерализироваться, но при этом нет возможности становления "военной угрозой" для России путем вступления в НАТО.

Так, Запад получает стабильного экономического партнера; Китай - стабильное политическое положение, позволяющее строить "новый шелковый путь" без риска его перекрытия по политическим мотивам, а Россия - стабильного постоянного экономического и военного союзника.

Лукашенко может претендовать на трон только по личным амбициям - ни одной стороне он не выгоден. Для первых - диктатор и организатор гуманитарной катастрофы; для вторых - заслонка для "транзита товаров"; для третьих - предатель.

Так что даже при плохом сценарии ему лучше бежать сразу, иначе есть шанс не успеть вывести голову за границу - три стороны могут готовиться к экзекуции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».