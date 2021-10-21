Почему лучше привиться? 21 Михаил Кирилюк

21.10.2021, 10:45

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Возражения конспирологов на эту тему не выдерживают критики.

Есть вещи страшнее диктатуры. Они убили в Беларуси за прошлый год больше людей, чем Лукашенко. Это невежество. Невежество убивает.

В Беларуси один из самых низких в мире процент привитых людей – 19 %.

Что это значит? Отказ от прививок за год с небольшим убил уже кратно больше людей, чем Лукашенко за 27 лет.

И продолжает убивать. Каждый день. Белорусы умирают от невежества.

В Беларуси есть вакцины. Но проблема не в нехватке вакцин. Проблема в том, что белорусы не хотят прививаться.

Почему?

Теории заговора (неизвестны все последствия на 10 лет вперед – хотя прививка просто дает вам дополнительные шансы хотя бы дожить до этих последствий).

Недоверие властям (вполне оправданное, чего уж там). Лукашенко не щадит жизни белорусов и не допускает в Беларусь никаких вакцин, кроме китайской и российской. Но зачем «назло режиму» сжигать свои лёгкие?

Недоверие создателям вакцин. Да, приятнее прививаться вакциной, которая создана уважаемой во всем мире корпорацией и одобрена ВОЗ. Но если у вашего пожилого родственника схватит сердце и рядом остановится авто, чтобы подвести его в клинику, – вы сначала погоните авто на СТО или воспользуетесь шансом выжить?

Я на эту тему говорил с врачами (например, с доцентом украинского университета, который точно не получает миллионов от бигфармы, чтобы травить людей, и которого вряд ли возможно заподозрить в предвзятости к российским вакцинам). Короткий вывод был такой:

Да, можно рассуждать об эффективности различных сортов прививок. Но совершенно очевидно, что и китайская вакцина, и «Спутник» – лучше, чем коронавирус. Привожу полную цитату:

«Ученые могут обсуждать, какая вакцина эффективнее, какую лучше выбирать в пожилом возрасте, когда и чем вакцинировать переболевших, что с защитой от новых штаммов и т.д. Но на практике это все хорошо, когда есть реальный выбор.

Все допущенные сейчас к использованию вакцины более-менее эффективны и достаточно безопасны. Поэтому, если выбор стоит в виде «прививаться какой-то конкретной доступной вакциной или не прививаться вообще», – тут не до тонкостей, нужно прививаться чем есть, и побыстрее.

Натуральная инфекция точно и однозначно не подарок, и в процессе болезни, и по возможным осложнениям и долгосрочным последствиям. Сложно даже вообразить себе вакцину, которая несла бы более существенные риски, чем сам Covid-19.

В мире уже ввели миллионы доз разных вакцин от Covid-19 за три месяца, и ничего особо плохого в плане побочки замечено не было, это касается и «Спутника».

Я знала, что буду прививаться, как только появится такая возможность, и любой вакциной, какая будет в наличии.

Может быть, через год у нас уже будет возможность выбирать. Но пока такой возможности нет. Поэтому мне кажется разумным начать защищаться тем, до чего реально дотянуться».

В странах, где максимум привитых людей, – количество заболевших заметно снижается. Невозможно фальсифицировать медицинскую статистику по всему миру – от ОАЭ до Канады.

Возражения конспирологов на эту тему не выдерживают критики.

Согласно открытым данным, в Беларуси уже погибло от ковида более 4 тысяч человек.

Если применить к этим данным «коэффициент фальсификации», который по попавшим в доступ документам составляет около двух, а согласно выводам врача может достигать пяти, – то количество смертей достигает 5-10 тысяч людей.

При ответственном подходе к вакцинации, значимой части этих смертей можно было бы избежать.

Прививайтесь. Живите.

Михаил Кирилюк, «Белсат»

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