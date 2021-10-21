Источник: После остановки блок БелАЭС запускали абы как 3 21.10.2021, 10:55

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фото: ТАСС

Сейчас он работает на честном слове.

В Беларуси есть еще одна тема, которая показывают всю халатность хунты. Речь пойдет про БелАЭС, пишет специализирующийся на инсайдах Telegram-канал «Ник и Майк».

На следующей неделе Росатом будет проводить финальные стресс-тесты. Практически нет сомнений, что блок их не выдержит и будет остановлен – конечно, снова «планово».

Дело в том, что после последней «плановой» остановки блок запускали абы-как. Тогда вышли из строя генераторы. Подтвердим информацию о том, что часть оборудования на АЭС не первой свежести. Оно новое, но дата выпуска отдельных агрегатов – конец XX века. Дело в том, что по контракту оборудование должно быть новым и нигде не использованным, однако нигде не написано про дату изготовления. Россияне этим вовсю пользуются.

Однако вернемся к тому, что сейчас блок работает на честном слове. После замены статора генератора блок запустили, однако затем резко упало межфазное сопротивление. Блок вновь остановили и попытались найти, что не так, но ничего найти не смогли.

Великие энергетики из Минска скомандовали запускать блок, так как каждый день простоя приносит 1 млн долларов убытков. Сейчас блок работает с низким сопротивлением, то есть коротнуть может в любой момент.

Торопимся сказать, что эта поломка не критична, она на связана с реактором, однако это яркое свидетельство того, как хунта подходит к запуску даже таких важных объектов, как АЭС.

Ну, и попутно еще про второй блок, в который в конце 2021 года уже собираются загружать топливо. Внешне пока блок никак не похож на тот, который готов к работе. Впрочем, запускать то, что не готово – это хунта горазда. На «Нафтане» УЗК тоже грозились запустить до конца года. В итоге «внезапно» случился пожар, который позволил вновь перенести сроки запуска. Иначе бы кому-то пришлось сесть. А с учетом того, что «Нафтан» курирует Кочанова, то дело пахло керосином.

Желто-кориченвые помойки уже радуются тому, что Украина на зимний период вновь готова импортировать белорусскую энергию. Но радость может оказаться преждевременной.

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