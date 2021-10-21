Ковидная катастрофа: главные новости из регионов Беларуси

Ковидная катастрофа: главные новости из регионов Беларуси4
- 21.10.2021, 11:07
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Минздрав продолжает замалчивать реальные цифры о заболеваемости.
Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается буквально на глазах, а Минздрав продолжает замалчивать реальные цифры о заболеваемости и смертности.
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» собрал информацию о том, как обстоят дела в регионах.
Все районные больницы в Витебской области заняты под ковид. Огромное количество тяжелых пациентов в реанимации. В работе с коронавирусными больными заняты около 90% реаниматологов.
В Пинской центральной поликлинике с 20 октября и до особого распоряжения приостанавливается оказание помощи детям в Детской стоматологической поликлинике.
В Брестской городской больнице №1 заняты все реанимационные койки, в кислородной поддержке нуждаются до 40% пациентов. В Брестской областной клинической больнице перепрофилировали семь отделений для лечения больных коронавирусом.
Вороновский район: для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 110 коек, с этой целью перепрофилировано более 60% всего коечного фонда.
Отделение реанимации Могилевской областной клинической больницы заполнено тяжелобольными, 15 отделений отдано под ковид-больных. Врачи находятся на сменах в «красной зоне» более суток.
В красной зоне поликлиники Светлогорска люди стоят в очереди по шесть часов: работает только два врача. Из двух корпусов местной больницы больший полностью отдан под ковидных пациентов. На светлогорском «Химволокне» массово болеют люди.
Нехватка врачей в детской консультации Марьиногорской ЦРБ привела к тому, что на дом будут ездить только к детям до трех лет и детям с инвалидностью.