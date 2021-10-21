Чехия намерена пересмотреть отношения с Россией и принять «закон Магнитского» 3 21.10.2021, 11:12

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Новая правящая коалиция выступила за возвращение к внешней политике первого президента Вацлава Гавела.

Проект новой программы правящей коалиции Чехии предусматривает ревизию отношений с Китаем и Россией, рассказали журналистам члены рабочей группы по подготовке документа, передает издание Ceske Noviny.

Сообщается также, что коалиция хочет принять "закон Магнитского".

В правящую коалицию входят либерально-консервативные Гражданская демократическая партия и "Традиция Ответственность Процветание 09", "Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия", Пиратская партия и центристская партия "Старосты и независимые".

"В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР", – сказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

"Соглашение было очень легко найти, в некоторых вопросах мы искали формулировку, а не содержание, потому что пересечение наших программ, к нашему большому счастью, очень велико, и нам не пришлось иметь дело с чем-то фундаментальным", – сказал глава группы, представитель "Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии" Ондржей Бенешик.

Коалиция также выступила за возвращение к внешней политике первого президента Чехии Вацлава Гавела, делая упор на правах человека и гражданское общество, а также сотрудничество в рамках НАТО и ЕС.

При этом коалиция планирует предотвратить доступ "недемократических государств" к ключевой инфраструктуре Чехии, а также нарастить траты на оборону до 2% ВВП. Сейчас этот показатель составляет 1,34% ВВП.

Парламентские выборы в Чехии прошли 8-9 октября. Победу на них одержали оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша – коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее 27,8% голосов.

Движение действующего премьера Бабиша ANO на втором месте с незначительным отставанием – 27,1%. На третьем месте еще одна – левоцентристская – оппозиционная коалиция Пиратской партии и движения "Старосты и независимые".

В парламент также прошли крайне правые популисты – партия "Свобода и прямая демократия" во главе с Томио Окамурой.

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как чешские власти заявили о причастности российского ГРУ к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Прага после этого выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В мае 2021 года правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли только США и Чехия.

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