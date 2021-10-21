БОР — белорусам: Подумайте о своих детях 21.10.2021, 11:14

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Вы думаете что это вас не касается?

Нехватка врачей в детской консультации Марьиногорской ЦРБ привела к тому, что на дом будут ездить только к детям до трех лет и к детям с инвалидностью, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Это конкретный пример того, что происходит во всей медицине. Но тут уже разговор о детях!

Белорусы, особенно те, кто в танке, те у кого хата с краю, вы думаете что это вас не касается? Нет, как бы вам не хотелось, болеют все, независимо от ваших взглядов, регалий и заслуг, независимо от пола и возраста.

Даже если вам плевать на других, подумайте о своих детях, о их праве на жизнь.

Подготовьте запас продуктов, сделайте финансовую подушку, готовьтесь остаться дома. Только так мы сможем спастись от короновируса, только так мы можем показать всем, мы хотим чтобы нас слышали, мы хотим сами быть хозяевами своей жизни.

Стачке быть!

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