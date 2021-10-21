Россия заигрывает с талибами 21.10.2021, 11:30

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Зачем Москве потребовалась встреча с лидерами боевиков?

Представители запрещенной в России террористической организации «Талибан» приехали в Москву с официальным визитом.

20 октября талибы встретились с сотрудниками российского МИДа, в том числе с министром Сергеем Лавровым, на заседании московского формата. Это первый заграничный визит талибов после их прихода к власти в Афганистане.

Можно ли назвать это дипломатической победой Москвы и как на московское гостеприимство отреагирует мировое сообщество, «Дождь» обсудил с руководителем Центра изучения афганской политики Андреем Серенко.

По мнению Серенко, талибы и российский МИД использовали площадку московского формата для демонстрации своих возможностей, и к урегулированию ситуации в Афганистане эта встреча не имеет никакого отношения. Задачей Москвы, по словам Серенко, было продемонстрировать западному сообществу, что она имеет влияние на правительство талибов и может рассматриваться в роли посредника между талибами и международным сообществом. Серенко сказал, что талибы, в свою очередь, использовали московскую площадку для того, чтобы добиться признания своей легитимности.

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