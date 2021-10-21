Под Витебском нашли табличку с канадского танка, освобождавшего город в 1944 году 5 21.10.2021, 11:30

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Фото: wikipedia

Почти четыре тысячи таких танков по ленд-лизу отправили в СССР.

Неподалеку от Витебска на поле во время сельхозработ нашли табличку с танка Valentine, вероятно, уничтоженного немцами во время освобождения города в 1944 году, пишут «Народные новости Витебска».

Табличку нашли на свежевспаханном поле возле леса. Это шильдик с танка Valentine VII канадского производства, выпущенного в марте 1942 года.

Британский пехотный Valentine разработали в 1940 году и выпускали до 1944 года. Всего различных модификаций этого танка произвели 8275 штук, из них 3782 танка по ленд-лизу отправили в СССР. РККА получила 3332 танка, остальные 450 утонули во время проводки конвоев. Советские войска использовали эту машину до 1945 года.

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