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Врач: Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные

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  • 21.10.2021, 11:37
  • 1,370
Врач: Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные
Михаил Саакашвили
Фото: Charter97.org

Голодовку политик прекращать не будет.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на рекомендацию состоявшегося накануне врачебного консилиума о госпитализации на фоне голодовки.

Об этом сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, передает nv.ua.

«Госпитализация Михаила Саакашвили может произойти в субботу или воскресенье. Есть небольшие вопросы, которые необходимо решить с министерствами юстиции и здравоохранения», — сказал он.

По его словам, госпитализация Саакашвили не означает прекращения объявленной им голодовки.

Возвращение и заключение Саакашвили

Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили задержали в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы.

Сейчас политик находится в тюрьме в городе Рустави. 1 октября он объявил голодовку. Украина заявляет, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину, но официальный Тбилиси такую возможность отвергает.

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