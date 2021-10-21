Врач: Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные

Врач: Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные1
- 21.10.2021, 11:37
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Голодовку политик прекращать не будет.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на рекомендацию состоявшегося накануне врачебного консилиума о госпитализации на фоне голодовки.
Об этом сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, передает nv.ua.
«Госпитализация Михаила Саакашвили может произойти в субботу или воскресенье. Есть небольшие вопросы, которые необходимо решить с министерствами юстиции и здравоохранения», — сказал он.
По его словам, госпитализация Саакашвили не означает прекращения объявленной им голодовки.
Возвращение и заключение Саакашвили
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.
1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили задержали в Тбилиси.
В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы.
Сейчас политик находится в тюрьме в городе Рустави. 1 октября он объявил голодовку. Украина заявляет, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину, но официальный Тбилиси такую возможность отвергает.