В поддержку Саакашвили в столице Грузии собралась рекордная демонстрация 1 21.10.2021, 12:08

1,570

фото: dw

Такого не было в стране девять лет.

Сторонники арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на улицах Тбилиси требуют его освобождения, пишет «Новое время».

Недовольные граждане Грузии вышли на уличные протесты после того, как стало известно о существенном ухудшении самочувствия бывшего лидера страны Саакашвили в результате объявленной им голодовки.

По разным данным, в уличных митингах приняли участие около 50 тыс. человек. Как сообщают СМИ, это едва ли не самая массовая протестная акция за девять лет в этой стране.

фото: ap

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».