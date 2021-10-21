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В поддержку Саакашвили в столице Грузии собралась рекордная демонстрация

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  • 21.10.2021, 12:08
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В поддержку Саакашвили в столице Грузии собралась рекордная демонстрация
фото: dw

Такого не было в стране девять лет.

Сторонники арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на улицах Тбилиси требуют его освобождения, пишет «Новое время».

Недовольные граждане Грузии вышли на уличные протесты после того, как стало известно о существенном ухудшении самочувствия бывшего лидера страны Саакашвили в результате объявленной им голодовки.

По разным данным, в уличных митингах приняли участие около 50 тыс. человек. Как сообщают СМИ, это едва ли не самая массовая протестная акция за девять лет в этой стране.

фото: ap
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