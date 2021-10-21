В Индии песнями и танцами отпраздновали миллиардную COVID-вакцинацию 21.10.2021, 12:16

Фото: EPA

Видеофакт.

В Индии 21 октября ввели миллиардную дозу вакцин против коронавируса. Преодолев эту отметку, Индия стала второй после Китая по темпам вакцинации. Об этом пишет AP.

Отмечается, что 75% взрослого населения Индии получили хотя бы одну дозу вакцины, а 30% полностью иммунизированных двумя дозами.

Как пишет Reuters, индийский Минздрав по такому поводу объявил о музыкальных и других программах по всей стране. Также специально подсветили национальные памятники.

Если весной в Индии из дельта-штамма коронавируса ежедневно регистрировали почти полмиллиона случаев заражения, то вчера там подтверждено около 14 тысяч новых заражений. Исследования наличия антител к вирусу летом показали, что более 60% населения уже имеют иммунитет к SARS-CoV-2.

Сейчас в Индии ежедневно вводят пять млн доз вакцины, это 20% от пикового значения.

Как сообщалось ранее, Индия будет вакцинировать детей от двух лет препаратом Covaxin.

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