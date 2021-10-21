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Актер Андрей Бордухаев-Орел — белорусским рабочим: О вас будут снимать фильмы

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  • 21.10.2021, 13:07
  • 2,244
Актер Андрей Бордухаев-Орел — белорусским рабочим: О вас будут снимать фильмы
Андрей Бордухаев

Все зависит именно от вас.

Актер из Гомеля Андрей Бордухаев-Орел записал видео в поддержку белорусских рабочих. Обращение было опубликовано на Youtube-канале «Студэнтцкага аб’яднання мастацтва» (СОИ).

— Это слова поддержки для тех, кто сейчас находится в Беларуси. Кто-то наивно полагает, что от вас ничего не зависит, но это не так. Все зависит именно от вас. Когда-нибудь об этом будут снимать фильмы, писать книги и рисовать картины, как и о любом другом подвиге. Ведь то, что вы делаете — это действительно подвиг. Мы — вместе. Жыве Беларусь!

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