Актер Андрей Бордухаев-Орел — белорусским рабочим: О вас будут снимать фильмы 2 21.10.2021, 13:07

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Андрей Бордухаев

Все зависит именно от вас.

Актер из Гомеля Андрей Бордухаев-Орел записал видео в поддержку белорусских рабочих. Обращение было опубликовано на Youtube-канале «Студэнтцкага аб’яднання мастацтва» (СОИ).

— Это слова поддержки для тех, кто сейчас находится в Беларуси. Кто-то наивно полагает, что от вас ничего не зависит, но это не так. Все зависит именно от вас. Когда-нибудь об этом будут снимать фильмы, писать книги и рисовать картины, как и о любом другом подвиге. Ведь то, что вы делаете — это действительно подвиг. Мы — вместе. Жыве Беларусь!

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